رخروخ يبحث تعزيز الشراكة بين الجزائر وتونس في الأشغال العمومية

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، مساء أمس الأربعاء، وزيرة التجهيز والإسكان لجمهورية تونس الشقيقة، سارة الزعفراني الزنزري. بحضور سعادة سفير تونس بالجزائر، رمضان الفايض بالإضافة كذلك إلى الإطارات المركزية للوزارتين.

يأتي هذا اللقاء على هامش إحتضان الجزائر لإجتماع الدورة الواحدة والأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تترأسها بلادنا. حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. من خلال إنجاز مشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية والمساهمة في تحسين النقل والتنقل.

كما تطرق الوزيران إلى أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الجزائرية والتونسية عبر تجسيد مشاريع مشتركة في مجال إنجاز الطرق والطرق السيارة. مع الإشارة إلى التجربة المكتسبة للشركات الوطنية في إنجاز الهياكل القاعدية لاسيما السكك الحديدية والنقل الموجه.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين من خلال دفع التعاون المشترك. في مجال دعم تكوين الكفاءات في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

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