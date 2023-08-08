رخروخ يبحث مع السفير الصيني فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشأت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء 08 اوت 2023، بمقر دائرته الوزارية، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، بطلب منه، حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية المنشات القاعدية.

وقد شكل اللقاء فرصة لتناول حالة علاقات التعاون بين البلدين والتي وصفت بالممتازة بالنظر إلى الشراكة الفعالة التي تربط الجزائر والصين في مختلف مجالات القطاع ومنها انجاز الطرق والطرق السيارة وشبكات السكك الحديدية.

وبهذه المناسبة أكد الطرفان على ضرورة بحث سبل تطوير الشراكة لانجاز المشاريع الكبرى لاسيما في مجال المنشات القاعدية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الصينيين الى تجسيد المزيد من الاستثمارات في هذا المجال والمساهمة رفقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية في تحقيق مسعى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني .

كما تم التطرق الى البرنامج الهام والطموح قيد الانطلاق في مجال السكك الحديدية والمنشات المينائية، حيث اكد سفير جمهورية الصين الشعبية على اهتمام واستعداد الشركات الصينية في تجسيد مشاريع في هذه المجالات ورغبتها في مواكبة جهود الدولة الجزائرية في توسيع وتمديد شبكة السكك الحديدية والمينائية و بالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

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