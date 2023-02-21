رخروخ يبحث مع السفير الصيني فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية

إستقبل وزير الأشغال العمومية و الري و المنشأت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، بطلب منه، حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والري و المنشات القاعدية.

وحسب بيان الوزارة، فقد ، إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء حالة علاقات التعاون بين البلدين و التي وصفت بالممتازة بالنظر إلى الشراكة الفعالة التي تربط الجزائر و الصين.

كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الجهود لترقية التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية و الري، و كذا تحقيق المزيد من التقارب بما يحقق المصالح المشتركة و المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وقد عبر الوزير عن إرتياحه للمساهمة الإيجابية للمتعاملين الإقتصاديين الصينيين في تحقيق دفعة إضافية للقطاع، داعيا المستثمرين و رجال الأعمال الصينيين الى المزيد من الإستثمارات في الجزائر في ظل المزايا التي يوفرها قانون الإستثمار الجديد وهذا من أجل تحقيق مسعى تنويع الإقتصاد الوطني .