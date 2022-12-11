رخروخ يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في مجال الأشغال العمومية

أجرى لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية و الري و المنشأت القاعدية، اليوم الاحد ، محادثات مع نظيره الموريتاني، حيث تطرق الطرفان إلى واقع علاقات التعاون في مجال الأشغال العمومية و الري، والإرتقاء بها إلى مستوى العلاقات التاريخية و الأخوية بين البلدين.

ويأتي هذا على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التجهيز والنقل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الناني ولد اشروقه الى الجزائر ما بين 11 و 14 ديسمبر 2022، في إطار الإجتماع الأول للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف-زويرات.

وخلال هذه الجلسة، أعرب الوزير عن استعداد الجزائر للعمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية في مجال الأشغال العمومية وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين من خلال إنجاز مشاريع و تبادل الخبرات.

كما أكد السيد الوزير على الأهمية الحيوية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف و زويرات في مجال النقل و الأشغال العمومية حيث سيمكن المتعاملين الجزائريين بالولوج الى الاسواق الافريقية, و سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه, نوه وزير التجهيز و النقل الموريتاني بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال المنشآت القاعدية برسم مختلف البرامج التنموية، لاسيما الطرقات السيارة و المنشات الفنية.

و تجدر الإشارة الى ان زيارة الوزير الموريتاني تدخل في اطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المصادق عليها من طرف الجزائر و موريتانيا لانجاز الطريق الرابط بين تندوف و زويرات، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر 2021.