رخروخ يتابع مدى تقدم مشاريع شبكة الطرقات في أدرار وعين صالح

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع شبكة الطرقات في ولايتي أدرار وعين صالح.

وجاء هذا الاجتماع، حسب بيان للوزارة، في إطار المتابعة الدقيقة للبنى التحتية الاستراتيجية في الجنوب. وبهدف تعزيز جودة وكفاءة شبكة الطرق الوطنية.

وفي مستهل الجلسة، قدّم مدير الأشغال العمومية لولاية أدرار عرضا مفصلا عن المشاريع الجارية. أبرزها تحديث الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين رقان وحدود ولاية برج باجي مختار على مسافة 125 كلم. وتحديث الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين رقان، أولف وعين صالح على مسافة 60 كلم. بالإضافة إلى تحديث محور أدرار-أولف بطول 40 كلم.

كما استمع الوزير إلى عرض ثان يوضح تقدم مشاريع تحديث وتقوية شبكة الطرقات في ولاية عين صالح. والتي تشمل إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 01 الذي يعبر ان صالح على مسافة 35 كلم. وتحديث الطريق الرابط بين عين صالح وحدود ولاية المنيعة على مسافة 50 كلم. فضلا عن تقوية الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين عين صالح وأدرار.

أين أكد الوزير أن الدولة تخصص ميزانيات كبيرة للحفاظ على شبكة الطرق الوطنية. ما يعكس التزام السلطات العمومية بتحسين جودة البنى التحتية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لمناطق الجنوب، مع ضمان راحة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأسدى الوزير تعليمات لمديريات الأشغال العمومية تقضي بضرورة زيادة حضورها ومتابعتها الميدانية.

كما أصدر تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة انشغالات الشركات ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية. التي قد تعيق تنفيذ المشاريع، لضمان التزامها الكامل بمستوى الإنجاز المتفق عليه.

كما شدّد الوزير على ضرورة مراعاة الظروف المناخية الخاصة للجنوب. لا سيما التفاوت الكبير في درجات الحرارة عند تصميم وتنفيذ المشاريع لضمان ديمومة ومتانة البنى التحتية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن النهج الجديد للقطاع يرتكز على تحسين جودة الإنجازات، وتكييفها مع الخصوصيات المحلي. وضمان استدامتها. لجعل شبكة الطرق الوطنية رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.