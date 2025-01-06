رخروخ يتفقد أشغال تأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء الفيضانات

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى بشار، حيث وقف على وضعية تقدم المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المتضررة جراء الفيضانات المسجلة يومي 7 و8 سبتمبر من السنة الفارطة.

وتأتي هذه الزيارة، تجسيدا لتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية حول التكفل الأمثل بالولايات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها تسع ولايات واقعة في الجنوب الغربي للبلاد ومنها ولاية بشار.

وكشفت الوزارة، عبر بيان لها، أنه تم مؤخرا تسجيل 68 عملية للإنجاز وإعادة التهيئة لشبكة الطرق الوطنية والولائية والحضرية بمبلغ اجمالي يتجاوز 24 مليار دينار من خزينة الدولة. منها 08 عمليات في ولاية بشار بمبلغ يقدر 9.7 مليار دينار. بالإضافة الى 2.3 مليار دينار لإصلاح الاضرار التي لحقت بخط السكك الحديدية المشرية-بشار.

وفي إطار العمليات المسجلة، سيتم التكفل بإصلاح الأضرار التي مست المحاور الاستراتيجية لولاية بشار. وتتمثل في الطرق الوطنية رقم 6، 06 ب، 50 و110.2. والطرق الولائية رقم 03، 04، 05، 06، 07، 08، 09، 11، 12.

بالإضافة إلى الطرق الحضرية، والتي تتضمن المنشآت المتواجدة على مستوى الطرق الحضرية وعددها 9.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الترخيص للشركة الوطنية للأشغال العمومية SNTP للشروع في التكفل بأشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق الوطني رقم 06. الذي هو بمثابة محور إستراتيجي هام كونه يعبر 08 ولايات.

حيث يمتد من ولاية معسكر الى غاية ولاية برج باجي مختار مرورا بأدرار. في حين سيتم الشروع في أشغال شبكة الطرقات الأخرى بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وفيما يخص المنشآت على الطرق الحضرية تم منح ترخيص لفرع من مجمع كوسيدار للشروع في أشغال إعادة الإنجاز والترميم.

حيث قامت ذات الشركة، مع العلم، بإنجاز ممر بديل مكَن من عودة حركة المرور على مستوى واد بشار.

كما انتهت من عملية هدم المنشأتين المتضررتين وتقوم حاليا بالتحضير للشروط اللازمة لإعادة إنجازهما.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الجيوتقنية إنتهت فيما سيتم الإنتهاء من الدراسات التقنية عن قريب.

الوزير يُعاين أشغال مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غار جبيلات

ومن جانب أخر، عاين الوزير مدى تقدم أشغال مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غار جبيلات.في مقطعه الأول الرابط بين بشار-عبادلة-حماقير على مسافة 200 كلم.

حيث أعرب عن ارتياحه من الوتيرة المتسارعة لتقدم الأشغال، مما سيمكن من تسليم هذا المقطع قبل الآجال المحددة.

كما أكد على أهمية حشد جميع الإمكانيات والوسائل لمؤسسات الإنجاز من أجل تسريع وتيرة الاشغال لاستكمال هذا المقطع. لاسيما الشطر الأول منه الممتد من بشار إلى عبادلة على مسافة 98 كلم وتسليمه قبل نهاية شهر فيفري من السنة الجارية.

كما تفقد الوزير خلال الزيارة مشروع إنجاز محطة السكة الحديدية لعبادلة. والتي ستساهم في تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية عبر جزء كبير من جنوب غرب البلاد.

حيث أسدى تعليمات تقضي بضرورة إحترام الآجال التعاقدية للإنجاز وتسليم المحطة للاستغلال قبل نهاية شهر فيفري القادم.

تسليم أزيد من 20 محطة للقطار خلال السنوات الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة تسليم أزيد من 20 محطة للقطار منها 05 محطات كبيرة في كل من خنشلة الاغواط الجلفة تيسمسيلت وبوغزول.

وبتجسيد البرنامج الجاري إنجازه سيتم تسليم محطات كبيرة وصغيرة في الولايات الأخرى عن قريب.

وفي هذا الشأن، مكنت جهود تطوير الشبكة الوطنية للسكة الحديدية في السنوات الأخيرة من ربط 6 ولايات بالشبكة.

وتأتي هذه الحركية، التي تعرفها مشاريع السكك الحديدية، بفضل الدفعة القوية التي منحت لهذه المشاريع في السنوات الأخيرة. وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ما سمح برفع طول الشبكة إلى 4800 كلم. وهي مرشحة لتبلغ 6500 كلم عند استلام البرنامج الجاري إنجازه.

وأكدت الوزارة، عزمها، بفضل التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، على بلوغ ولايات الجنوب الغربي لاسيما تندوف، بني عباس، ورقلة، البيض وصولا الى الجنوب الكبير وبلوغ 15000 كلم آفاق 2030.

في ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود ودعم التنسيق بين مؤسسات الإنجاز لتجسيد مشاريع السكك الحديدية الذي يكتسي أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.

مع العلم أن الوتيرة المتسارعة لإنجاز هذا المشروع تتناسب مع الرزنامة التعاقدية التي تربط رئيس المشروع المفوض بمؤسسات الإنجاز.

وفي الأخير، ثمن الوزير جهود مؤسسات الإنجاز الوطنية وكل الفاعلين في القطاع. حيث أشاد بالمستوى العالي من الكفاءة الذي بلغته الإطارات الوطنية في تجسيد مشاريع القطاع لاسيما السكك الحديدية.