رخروخ يجري مباحثات مع وفد صندوق النقد الدولي

إستقبل وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفدا عن صندوق النقد الدولي، برئاسة فيرديي جنيفييف.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يأتي موازاة مع الزيارة التي يقوم بها هذا الوفد الى الجزائر في إطار المشاورات الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء.

وأوضح المصدر نفسه، بأن اللقاء شكل فرصة تدارس خلالها الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية و الري، أين قام الوزير بإطلاع الوفد على المجهودات المبذولة في الجزائر في سبيل ترقية و تنمية القطاع و المشاريع المستقبلية في مجال تحلية مياه البحر وشبكة الطرق السريعة.

كما تطرق الطرفان خلال المباحثات الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبلهما في الجزائر. يضيف ذات المصدر.