رخروخ يزور موريتانيا لمتابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات

يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يومي الأربعاء والخميس. بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وخلال هذه الزيارة، يترأس الوزير رخروخ رفقة وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية،أعل ولد الفيرك. أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات.

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