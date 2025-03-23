رخروخ يستقبل نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن غرداية، حيث تم التطرق إلى جملة من الانشغالات. ذات الصلة بالقطاع بهذه الولاية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى الخميس الفارط بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، “في إطار تعزيز قنوات الاتصال الفعالة مع نواب البرلمان. من خلال عقد لقاءات عمل دورية للاستماع إلى الانشغالات الأساسية للمواطنين في القطاع مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما يأتي في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية. وإرساء مبادئ الشفافية في العمل الحكومي”.