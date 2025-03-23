رخروخ يستقبل نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية غرداية
استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عن غرداية، حيث تم التطرق إلى جملة من الانشغالات. ذات الصلة بالقطاع بهذه الولاية.
ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى الخميس الفارط بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، “في إطار تعزيز قنوات الاتصال الفعالة مع نواب البرلمان. من خلال عقد لقاءات عمل دورية للاستماع إلى الانشغالات الأساسية للمواطنين في القطاع مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما يأتي في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية. وإرساء مبادئ الشفافية في العمل الحكومي”.
وبالمناسبة، عرض النائب علي ترباقو انشغالات الساكنة التي تمحورت حول ازدواجية وعصرنة شبكة الطرقات الوطنية والولائية. وبشكل خاص عصرنة وتدعيم الطريق الوطني رقم 01 في مقطعه الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة. والذي يعد من المنافذ الثلاثة الكبرى التي تربط شمال البلاد بجنوبها.
كما تطرق ممثل ساكنة الولاية إلى أهمية وأولوية إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ولايتي غرداية وورقلة. فضلا عن عصرنة وتدعيم الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين ولايتي غرداية والبيض، بالإضافة إلى انجاز طريق اجتنابي ببلدية لقرارة ومنشآت فنية في كل من مدينة غرداية وبلدية متليلي.