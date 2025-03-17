رخروخ يستقبل وفدا من نواب المجلس الشعبي عن ولايتيّ المنيعة وعين صالح

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وفداً من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي المنيعة وعين صالح.

وقدّم النواب عددا من الانشغالات التي تهم ساكنة ولايتي المنيعة وعين صالح. حيث تمّ التركيز على ضرورة تطوير البنية التحتية للطرقات وتسهيل التنقل. من خلال صيانة وتحديث العديد من المقاطع الحيوية لشبكة الطرقات الوطنية والولائية. ومن أبرز المشاريع التي تم تناولها، الطريق الوطني رقم 01 الذي يربط بين أقاليم الولايتين، والذي يعتبر من المنافذ الكبرى التي تربط شمال البلاد بجنوبها.

كما تناول النواب أهمية عصرنة وتقوية كل من الطريق الوطني رقم 52 الرابط بين عين صالح وأدرار والطريق الوطني رقم 51 الرابط بين المنيعة وورقلة.

وأكد الوزير رخروخ على التزام الدولة المستمر بتعزيز وتطوير البنية التحتية من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى. خاصة تلك المتعلقة بإنجاز الطرقات في الولايات الجنوبية. بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجنوب، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية.

كما أشار الوزير إلى أهمية المحافظة على شبكة الطرقات من خلال عصرنتها وصيانتها لاسيما الطريق الوطني رقم 01 في جزئه الممتد من ولاية غرداية إلى ولاية عين قزام مرورا بعين صالح والمنيعة وذلك من اجل دعم التكامل بين الولايات عبر شبكة الطرق أكثر جودة, مؤكدا على جهود القطاع في ضمان استدامة صيانته، وذلك وفقاً للأولويات والإمكانيات المالية المتاحة.

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