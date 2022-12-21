رخروخ يستمع لإنشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بعنابة

إستقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم أمس الثلاثاء، نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية عنابة.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا الإجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب.

وتهدف هذه اللقاءات، إلى الإستماع للإنشغالات المطروحة في مجال الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

وإستمع الوزير إلى جميع الإنشغالات المطروحة والتي صبت جلها وأساسا حول تحسين الإطار المعيشي للساكنة.

ويأتي ذلك، من خلال تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير وكذا إنجاز وتحديث وتهيئة شبكة الطرقات.

وقدم الوزير، خلال هذا الإجتماع، توضيحات عن مجمل إنشغالات النواب. معربا عن أخذه بعين الإعتبار جميع الإقتراحات ودراستها ومعالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.

ويأتي ذلك، من خلال وضع حيز الخدمة، تدريجيا، لمجموعة من المناقب. وإجراء دراسة للنظر في إمكانية تزويد بعض من بلديات ذات الولاية بالماء الشروب إنطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بولاية سكيكدة.

وأشار البيان، إلى أن ولاية عنابة إستفادت من البرنامج الوطني لإنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر. وذلك من خلال تأمين تزويدها إنطلاقا من المحطة المستقبلية لولاية الطارف ذات طاقة إنتاجية تقدر ب300.000 م3 في اليوم.

ويأتي ذلك، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد. من خلال تنفيذ البرنامج الإستعجالي لتأمين وتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب.

وفي مجال الأشغال العمومية، سيتم تسجيل عدة عمليات لمشاريع تتضمن صيانة وإعادة تأهيل الطرق وتحسينها وذلك حسب الأولوية والإمكانيات المالية المتوفرة.

وتعهد الوزير، بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بالمشاكل المطروحة في مجال الأشغال العمومية والري والمنشات القاعدية.