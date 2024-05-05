رخروخ يشرف على تنصيب المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الأحد 05 ماي 2024، بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP)، على مراسم تنصيب عمر قادري مديرا عاما لذات الهيئة، خلفا لـ”عبد الحليم فول”، الذي أستدعي لمهام أخرى.

وقد حضر مراسم التنصيب الإطارات المركزية للوزارة، وكذا إطارات من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية.

وعلى هامش مراسم التنصيب، عاين الوزير إمكانيات الهيئة، الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث إستمع الى عرض متعلق بالنشاطات التي تتخصص فيها، ومنها دراسة ومتابعة أشغال إنجاز مختلف المشاريع لاسيما الطرقات، المنشآت الفنية للمطارات والموانئ والسكك الحديدية، بالإضافة إلى السهر على ضمان إستقرار وإستمرار هذه المشاريع، للحد و الوقاية من مختلف المخاطر التقنية المحتمل مواجهتها أثناء الإنجاز.

في ذات السياق، قام الوزير بتفقد المخابر التقنية لهذه الهيئة، وكذا المعدّات والوسائل المستخدمة في عملية الرقابة التقنية للأشغال العمومية، وكذا مركز الشبكة المعلوماتية.

وخلال لقائه بعمال وإطارات الهيئة، أكد الوزير على أهمية مواكبة التطور الحاصل في مجال الرقابة التقنية للأشغال العمومية، الذي يستلزم تحديث وعصرنة وسائل الرقابة والتسيير لضمان نوعية وجودة المشاريع.

كما قدم الوزير توجيهات من أجل تدعيم مخابر الهيئة بالأدوات والوسائل المتطورة اللازمة، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية لمجال التكوين والبحث، لاسيما وأن الهيئة تعد أداة تقنية هامة في مجال الرقابة التقنية للأشغال العمومية.