رخروخ يشرف غدا على إفتتاح الطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية

يشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ صبيحة يوم غد، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، على مراسم إفتتاح الطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، الجزائر.

ويعد هذا الصالون الذي ستشارك فيه العديد من الدول على غرار جمهورية تركيا، بصفتها ضيف الشرف لهذه الطبعة، مناسبة هامة لوسائل الانجاز والدراسات الوطنية للانخراط في شراكات وتبادلات مثمرة بما يتماشى مع التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي يعرفها مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في جميع أنحاء العالم.

كما ستشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة العديد من المؤسسات الناشئة، فهي فرصة لإكتشاف قدرات الشباب المبدع وحاملي المشاريع المبتكرة، وكذا احتكاكهم بالمؤسسات الاقتصادية والشركات المتخصصة في القطاع.