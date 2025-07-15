رخروخ يطلق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع “ميترو الجزائر” اليوم

يشرف اليوم الثلاثاء، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، على عملية إطلاق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع ميترو الجزائر، على مستوى مشروع محطة القطب الجامعي بالعاصمة.

وأكد الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أنه سيشرف اليوم وبحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري. ووزير النقل، سعيد سعيود، على عملية إطلاق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع ميترو الجزائر. على مستوى مشروع محطة القطب الجامعي. الواقعة بمحاذاة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للهندسة والعمران (EPAU)، بالجزائر العاصمة.

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