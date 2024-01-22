رخروخ يكشف عن بعث مشروع ربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق غرب

أكد وزير الأشغال العمومية المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، خلال معاينته لمشروع الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب، على اعادة تقييم المشروع وبعثه.

وعرف هذا المشروع تأخرا فادحا في الانجاز لأسباب تقنية حُصرت اغلبها في انزلاقات الاتربة. التي تم تسجيلها على أن يسلم بداية شهر جوان من السنة الجارية.

علما أن مشروع الطريق الازدواجي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب. يتكفل بانجازه مجمع جزائري تركي “ماكيول” ويتضمن خمس منشآت فنية منها انجاز نفق ذي منفذين على طول 930 م. واخر بطول 1580م وجسر بطول 680 م وانجاز طريق اخر فوق البحر وطريق سيار.

وسيسمح هذا المشروع بعد دخوله حيز الخدمة في حل مشكل الاكتظاظ المروري أمام حركة الشاحنات المتجهة الي ميناء وهران.