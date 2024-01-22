رخروخ يُعاين العديد من مشاريع القطاع بوهران

حل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، صباح اليوم الإثنين، بولاية وهران لمعاينة العديد من المشاريع التابعة للقطاع.

وكان والي ولاية وهران السعيد سعيود، رفقة برئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة السانيا، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السانيا، في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.

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