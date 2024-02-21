رخروخ: 289 مليار دج لمشاريع الأشغال العمومية سنة 2024

كشف وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، أنه تم تخصيص ميزانية تفوق 23ر289 مليار دج لمشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في 2024. موجهة لتطوير الطرقات وصيانتها وتعزيز البينة التحتية للموانئ والسكك الحديدية والنقل الموجه.

وقال الوزير رخروخ، خلال عرض قدمه حول إستراتيجيه دائرته الوزارية وبرامجها، أمام أعضاء لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة. أن برنامج القطاع لسنة 2024 في مجال تطوير الطرق، تم إطلاق مشاريع تخص ازدواجية الطرق على مسافة 461 كم. وانجاز طرق اجتنابية على مسافة 43 كلم وتحديث الطرقات على مسافة 309 كم.

وفيما يخص صيانة الطرق، يشمل البرنامج المقرر لهذه السنة 38 عملية تدعيم على مسافة 5ر582 كم. و58 عملية صيانة للطرق السريعة فضلا عن 39 عملية صيانة للطرق الولائية.

أما بخصوص البنية التحتية للموانئ، يشمل البرنامج المسطر مشروعين لتهيئة الواجهة البحرية. بالإضافة كذلك إلى 11 عملية تدعيم للموانئ و19 عملية صيانة العادية للموانئ.

وحول مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، أكد الوزير أنه تم تخصيص 120مليار دج. بينما خصص لمشاريع تطوير البنية التحتية للنقل الموجه 31 مليار دج. وأوضح رخروخ حول مشاريع السكك الحديدية أن الأشغال قيد الإنجاز تمس 2773كم من الخطوط الجديدة. و727 كم تتعلق بازدواجية الخطوط الحالية. لافتا أن الخطوط المستغلة بلغت 4734 كم وفي حين بلغت الخطوط قيد الدراسة 5650 كم.

ولدى تطرقه إلى مشاريع تهيئة الطرقات لتخفيف الضغط المروري في العاصمة، لفت رخروخ إلى انه وفي انتظار تكثيف وتطوير شبكة النقل العمومي. باشر القطاع جملة من الإجراءات الاستباقية وهذا من خلال تسجيل 27 مشروع يتعلق بتهيئة الطرق وانجاز محاور جديدة. كما تم الإنطلاق في هذا البرنامج بـ 23 مشروعا وهو حاليا بنسبة تقدم للأشغال تتراوح من 20 إلى 100 بالمائة. في حين ان البقية سوف تنطلق بعد رفع التجميد عنها.

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