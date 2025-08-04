رخروخ يُدشن عددًا من المشاريع الهامة بمعسكر غدا

سيشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم غد الثلاثاء بولاية معسكر، على وضع حيز الخدمة عددًا من المشاريع الهامة في قطاع الأشغال العمومية.

وحسب مصادر من الوزارة، سيتم تدشين، المقطع الأول من مشروع منفذ الطريق السيار الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب ومدينة معسكر. على مسافة 15 كلم بين محول مدينة سيق وبلدية حاسين، ويمتد هذا المقطع على مسافة إجمالية تقدّر بـ 25 كلم.

كما سيقوم الوزير، رفقة وزير النقل، بوضع حيز الخدمة الطريق الاجتنابي لمدينة معسكر الممتد على مسافة 4 كلم، والمتضمن منشأً فنياً. إذ سيساهم هذا الإنجاز في تخفيف الضغط المروري على المدينة، وتعزيز الربط بين الطريق الوطني رقم 14 ومختلف المحاور الرئيسية.

وفي السياق ذاته، سيعاين الوزير مشروع إنجاز منشأة فنية على الطريق الوطني رقم 4 عند تقاطع الطريق السيار شرق–غرب. ويندرج في إطار إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 4 على مسافة 12 كلم، الرابط بين سيدي داود وزغلول. بهدف تحسين مستوى الخدمة، وضمان سلامة وأمن مستعملي الطريق. مع ربط المنطقة الصناعية عقاز بازدواجية هذا المحور.

كما سيشرف الوزير، خلال هذه الزيارة، على وضع حيز الخدمة النفق الأرضي من أجل إزالة الممر المستوي للسكة الحديدية بمدينة المحمدية. والذي أشرفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف) على إنجازه.