رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط تعوض الورقية عبر بلديات العاصمة بداية من 25 جوان المقبل

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن شروع مصالحها في إصدار رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط، والتي ستعمم عبر كافة

بلديات الوطن الـ1541 اعتبارا من نهار أمس، وذلك لصالح المترشحين الجدد والمعنيين بالأصناف الجديدة، على أن تمس العملية حاملي رخص

السياقة الورقية القديمة، بداية من 25 جوان الجاري، وذلك بكل بلديات العاصمة كمرحلة أولى، قبل تعميمها على كافة بلديات الوطن.

وتأتي هذه العملية تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى عصرنة الإدارة وتكملة تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية.