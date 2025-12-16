رخصة السياقة بالتنقيط والممهلات العشوائية.. سعيود يكشف الجديد 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن رخصة السياقة بالتنقيط لم تجهز بعد، مؤكدًا أنه من الممكن ان تكون جاهزة بعد سنة.

وفي رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور، قال سعيود: “لا نريد ترهيب المواطنين.. لكن مشروع قانون المرور موجه للأشخاص الذين يخالفون القانون”.

كما اعترف سعيود بأن حالة الطرقات تعدُّ سببًا من أسباب حوادث المرور، مشيرا إلى أن السرعة هي أيضا من تلك الأسباب، وأن “أي شخص يمكن أن يتعرض لحادث حتى لو يكون أحسن سائق في العالم”.

وبخصوص التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور، قال سعيود: “لسنا بصدد عرض قانون مالية يحمل في طياته زيادات غير مبررة أو فرض ضرائب على المواطنين. والهدف من مشروع هذا القانون هو حماية المواطنين من حوادث المرور”.

وتابع سعيود، بهذا الخصوص، أن الردع موجود في كل الدول، ونسب الحوادث التي تراجعت في تلك الدول لم تتراجع بالعاطفة بل بالردع.

أما بالنسبة للمهلات العشوائية، قال سعيود إن “أكثر من 70 بالمائة من الممهّلات عشوائية ينجزها مواطنون.. لأن كل شخص يفعل ما يمليه عليه رأيه”.

وأضاف في هذه الخصوص قائلًا: “دخلنا في متاهات بسبب هذه الممهلات، وراسلنا الولاة بهذا الخصوص لنزعها كلها”.

وأشار سعيود إلى وجود ممهلات في الطريق السيار - مع الأسف -، وقال: “أعدكم بأنه سيتم التكفل بهذا الأمر في القريب العاجل”. مؤكدا أن “الممهلات على الطرقات من صميم عمل مصالح الأشغال العمومية وليس المواطن، وسنعيد إنجاز ممهلات بالمواصفات اللازمة”.