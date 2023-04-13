رخص استيراد السيارات كل 3 سنوات  للمجاهدين.. الوزير يرد

قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، إن رخص استيراد السيارات للمجاهدين تمنح كل خمس سنوات وهي مدة محددة من قبل المشرع.

كما أشار وزير المجاهدين، في رده على أسئلة نواب البرلمان، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تخفيض مدة استيراد السيارات لثلاث سنوات. مضيفا “لأن ذلك قد يكون سببا في المضاربة“. كما “قد ينجر عنه أعباء جديدة للخزينة”.

الجمارك تكشف تفاصيل إقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات

وكشفت المديرية العامة للجمارك، عن تفاصيل القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات بالنسبة للأفراد المقيمين.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023. الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023. فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات.

وأوضح بيان للمديرية العامة للجمارك، أن الأمر يخص كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.

والسيارات المعنية بالإستيراد، هي كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.

السيارة السياحية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص. لا تتجاوز تسعة مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

السيارة النفعية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع. لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن: مركبة نقل. مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين.

والسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين. وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.