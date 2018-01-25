رخص عمل مؤقتة بفرنسا لطلبة الطب الأجانب

ستمنح الدولة الفرنسية رخص مؤقتة للعمل لطلبة الطب الأجانب في مختلف الفروع.

وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 0274 المؤرخة في 24 ديسمبر 2017 في إطار الصحة العمومية.

فإن فرنسا قررت منح رخص مؤقتة للعمل لطلبة الطب الأجانب في تخصصات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان المتخصصين.

بالإضافة إلى وحدات التكوين والأبحاث الطبية ووحدات التكوين والأبحاث في مجال الصيدلة وطب الأسنان.

وينص الباب رقم واحد، أنه سيتم منح رخص مؤقتة للعمل بالشهادات المتحصل عليها من البلد الأصلي لطالب الطب.