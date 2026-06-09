ردا على إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز.. أمريكا تقصف أهداف إيرانية

أعلن الجيش الأمريكي سهرة اليوم الثلاثاء عن قصف أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فقد بدأنا شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران

الضربات على إيران جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب، وردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

من جهتها أكد تؤكد تعرض مناطق جنوبي البلاد لقصف أمريكي

في حين تحدث التلفزيون الإيراني عن سماع أصوات انفجارات في قشم وسيريك في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

كما أكدت وكالة “تسنيم” ان إيران سترد على العدوان الأمريكي بشكل حاسم كما حذرت قبل ساعات.