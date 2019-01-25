ردا على إنشغلاتهم .. بدوي يطمئن سكان حي الزريعة بالجلفة

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي ان مصالحه تلقت مؤخرا عددا من الرسائل والتعليقات تتضمن إنشغالات سكان حي الزريعة بالجلفة.

وأكد الوزير بأن إنشغالات سكان هذا الحي من أولويات السلطات في إطار مساعي القضاء على السكن الهش.

واعلم بدوي السكان بأن المصالح المعنية قامت بزيارات ميدانية وبالتحاور مع السكان واستقبال ممثليهم على مستوى مصالح الولاية.

كما تم تشكيل لجان تحقيق على مستوى دائرة الجلفة والتي قامت بخرجات ميدانية للحي لإحصاء العائلات القاطنة فعليا به.

وأختتم العملية لا تزال جارية من خلال القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة.