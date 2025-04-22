ردا على المضاربين.. إنطلاق عملية جني البطاطا بمستغانم

أعلنت مصالح ولاية مستغانم، أنه قد تم الشروع في عملية جني محصول البطاطا من قبل الفلاحين بالولاية.

وحسب بيان للولاية، فإن العملية إنطلقت صبيحة اليوم إبتداءا من الساعة السادسة صباحا. ومن المتوقع أن يفوق المردود 400 قنطار في الهكتار الواحد.

وأضافت الولاية، أن عملية جني محصول البطاطا جاءت ردا واضحا على التجار الذين حاولوا ممارسة المضاربة و الاحتكار. كما أن فلاحو الولاية يثبتون وفاءهم لإلتزامهم بالانتاج كما و نوعا و الانخراط في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.

حرّضوا على عدم جني مادة البطاطا.. توقيف 3 تُجار بمستغانم بتهمة المضاربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 3 أشخاص مارسوا التحريض على المضاربة بمادة البطاطا في سيرات بمستغانم.

وجاء التوقيف، بعد انتشار فيديو مصوّر لأحد التجار وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول. حيث أن الموقوفون الثلاثة هم تجار جملة حاولوا ممارسة الاحتكار في مادة البطاطا وإعاقة وصولها للمستهلك.

وكان التجار الموقوفون يقومون بشراء المحاصيل من الفلاحين بالحقول قبل جنيها.

ومن جهته، أوضح أحسن ڨدماني، رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن من ظهروا في لقطات الفيديو ليسوا فلاحين، بل هم تجار جملة حاولوا ممارسة المضاربة.

وقال المسؤول ذاته إن الأشخاص الذين ظهروا في فيديو بولاية مستغانم يطالبون بعدم جني المحصول بحجة أن الأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج هم تجار ولا يمثلون فلاحي الولاية. مؤكدا أن المنتوج متوفر خاصة في المناطق الساحلية.

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