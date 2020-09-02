ردا على عوار.. محرز يفتخر بجزائريته من بني سنوس

جدّد الدولي الجزائري رياض محرز، وفائه للخضر، وافتخاره بأصوله الجزائرية، ومسقط رأسه بمدينة “بني سنوس” بتلمسان.

واستذكر رياض محرز، أيامه في منطقة بني سنوس، من خلال إعادة نشر فيديو له، عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”.

وقال قائد الخضر في هذا الفيديو: “إن شاء الله سأجعلكم أكثر فخرا مع المنتخب الوطني، وعندما أقوم بمقابلات صحفية أذكر دائما بني سنون التي أنحذر منها، ينحذر منها والدي رحمة الله عليه”.

وأضاف رياض محرز: “في كل سنة أزور منطقة بني سنوس، وسأعمل على إسعداكم دائما مع المنتخب الوطني”.

وتأتي هذه الخرجة من رياض محرز، في وقت فضل فيه الفرانكو جزائري حسام عوار، تمثيل الديّكة، على حساب المنتخب الجزائري.

https://web.facebook.com/watch/?v=743888343077071&extid=o3T98TUnmXJtSZuY