قناة النهار ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد بقلم قناة النهار نشر في 12 أوت 2024 - 21:41 الجزائر شارك غرِّد أرسل 236 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lrIQe اقرأ أيضا عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت رئيس الجمهورية يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا قناة النهار 06 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد أراء سكان ولاية مستغانم حول رئاسيات 2024 قناة النهار 11 أوت مدرّب الملاكمة خليف : الحمد لله إيمان تجاوزت الضغط...وهذه هي رسالتها للشعب الجزائري قناة النهار 06 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : شرفي يطمئن الشعب .. كل شيء مهيأ لإنجاح رئاسيات 7 سبتمبر 2024 قناة النهار 11 أوت أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج قناة النهار 11 أوت صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين قناة النهار 29 جويلية الشيخ النوي: "المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه" قناة النهار 11 أوت عمار سنيقري: "عندك سبونسور نتا هو المعلم" قناة النهار 11 أوت