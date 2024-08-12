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قناة النهار

ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد

بقلم قناة النهار
ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد
الجزائر
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