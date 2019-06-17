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ردة فعل “محرز” بعد مُشاركته بديلا أمام “مالي”!

الرياضة
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ردة فعل “محرز” بعد مُشاركته بديلا أمام “مالي”!
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، “رياض محرز” راضيا بالأداء الذي قدمه خلال المواجهة الودية أمام “مالي”، رغم مُشاركته كبديل على غير العادة.

وصرّح قائلا للتلفزيون الجزائري :”أعتقد أني تمكنت من تقديم الإضافة خلال المرحلة الثانية “يضحك”، وساهمت في هذا الإنتصار المهم لنا”.

وأضاف :”لقد كنا الأفضل في العشرين دقيقة الأولى، ولكن الأمور تغيّرت بعدها، وهذا قبل أن نعود بقوة في نهاية المُباراة”.

وختم :”مالي إختبار جيد بالنسبة لنا، لأنها مُنافس يتميز بقوته البدنية، وهي نفس خصائص كينيا، التي سنُلاقيها في إفتتاح الكان”.


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