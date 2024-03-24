رددوا هذه الأدعية في ليلة النصف من رمضان

كما يعتبر يوم النصف من شهر رمضان من اعظم الايام حيث يكون العشرة الاولي من شهر رمضان. هما العشرة للرحمة والعشرة الثانية للمغفرة والعشرة الاخيرة العتق من الله.

دعاء ليلة النصف من رمضان 1444

“اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين. ونبهني فيه عن نومة الغافلين، اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك”.

“اللهم قربني إليك رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام”ّ

“اللهم يا مفرج كل هم، يا منفس كل كرب يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب. ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى ومنجي موسى ومن معه أجمعين. أسألك أن تيسر لي في هذا الشهر العظيم الذي تعتق فيه الرقاب وتغفر فيه الذنوب. ما أخاف عسره وتسهَلْ لي ما أخاف حدوثه”.

“اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار. وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف. وأمنى فيه من كل ما أخاف”.

“اللهّم حبب إلى الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المغيثين”.