ردود أفعال دولية تُدين إغتيال إسماعيل هنية

توالت ردود أفعال دولية وتنديدات وإدانات بعد خبر مقتل قائد حركة حماس “إسماعيل هنية”.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها عملية اغتيال هنية مؤكدة على وجوب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة.

من جهتها وزارة الخارجية التركية، أكدت أن الهجوم الصهيوني لاغتيال هنية يظهر أن حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام. أما حزب الله فأكد أن شهادة القائد إسماعيل هنية ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة. إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد.

أما وزارة الخارجية والمغتربين السورية فأشارت إلى أن الكيان الصهيوني إرتكب جريمة جديدة. عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران أدى إلى استشهاد هنية.

في حين أكدت الأردن أن إغتيال إسماعيل هنية يعتبر خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة. وأكدت قطر أن إغتيال هنية جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.

في حين الحرس الثوري الإيراني، أكد أنه يدرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسيعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.