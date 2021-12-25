ردود أفعال رهيبة للإعلام العالمي والعربي بعد إعلان بلماضي عن قائمة الكان

اصبح المنتخب الوطني محلّ متابعة رهيبة من قبل الإعلام العالمي والعربي، بعد تحقيقه إنجازات كبيرة آخرها فوز المحلّيين بكأس العرب.

وتناول الاعلام اليوم ردّة فعل رهيبة بعد إعلان بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بمنافسة كان الكاميرون، حيث قال موقع أر تي عربي ” البطل يتأهّب.. بلماضي يكشف عن قائمة الكان”.

وقالت صحيفة المواطن الإلكتروينة عن الدوليين الجزائريين المحترفين في البطولة السعودية “ثلاثة لاعبين من البطولة السعودية”. أمّا في تونس قال موقع راديو شمس أف أم “خمسة لاعبين من البطولة التونسية”.

القدس العربي قال إنّ “بلماضي يُكافئ نجوم كأس العرب بتوجيه الدعوة لهم”.

وخص موقع “بي ان سبورتس” حديثه عن النجم ياسين براهيمي “مفاجأة براهيمي مع المنتخب الجزائري”. وختم موقع “البيان” “تشكيلة نارية للمنتخب الجزائري”

أما عن “ليكيب” قالت ” قائمة بلماضي دون مفاجأة باسثتناء الاستغناء عن بوداوي”.

موقع “أفريك فوت” عنون تقريره بـ “قائمة الكان للجزائر تعرف عودة براهيمي”.

وختم موقع “مانشيستر إيفينينغ نيوز” “الجزائر تستدعي محرز وتؤكد غيابه عن مباريات السيتي”.

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وينطلق تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر. تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

ويخوض ابطال افريقيا, مقابلتين وديتين بالدوحة, يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر , التي توجت بها الجزائر، حيث نشط يومها ” الخضر”مباراتين وديتين أمام بورندي (1-1) ومالي ( 3-2), قبل سفريتهم إلى القاهرة.