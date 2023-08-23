ردود أفعال عالمية وعربية لاستقبال سليماني من البرازيليين

أسال استقبال الدولي الجزائري اسلام سليماني الحبر الكثير في صفحات الاعلاميين و الصفحات الرياضية الكبرى.

وأجمع الإعلاميون و الرياضيون حديثهم عن استقبال مهاجم الخضر من قبل إدارة وجمهور كوريتيبا بـ “أسطورة حقا ”

وقال الإعلامي تركي الغامدي الإعلامي في قناة “أبوظبي الرياضية” عن استقبال إسلام “اسلام سليماني يذهب الى الدوري البرازيلي”.

و قال كذلك الإعلامي المصري إسلام احمد “إسلام سليماني بقميص كوريتيبا في سابقة من نوعها”.

كما نشرت الصفحة الرياضية “DO SPORTS” فيديو وصول اسلام الى مدينة كوريتيبا “إسلام سليماني يصل إلى البرازيل بعد انضمامه إلى نادي كوريتيبا “.

وقال الإعلامي حفيظ دراجي عن التحاق إسلام “إسلام لا يعترف الإستسلام.. عن عمر 35 عام يحط سليماني بالبرازيل للانضمام الى نادي كوريتيبا في تحد جديد يرفع لاعب جزائري لا يعرف المستحيل”.

وأضاف موقع “فوتمي مونينو فوت” البرازيلي “المستقدم الجديد اسلام سليماني.. المشوار طيب.. 397 مباراة 143 هدف و 50 تمريرة حاسمة “.

كما نشر الموقع الرسمي لنادي كوريتيبا فيديو لوصول الجزائر بجنة كرة القدم حيث قال “سلام عليكم.. اسلام سليماني”.

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