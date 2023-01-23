ردود فعل عربية وإسلامية تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

تتوالى ردود الفعل العربية والإسلامية المندّدة والمستنكرة لإقدام متطرف “سويدي-دنماركي” بستوكهولم. على حرق نسخ من القرآن الكريم. مشددة في بياناتها على أن ما حدث من شأنه تقويض قيم التسامح والحوار بين الأديان. و استفزاز مشاعر المسلمين والإساءة لقيم الحرية.

وأدانت الجزائر، بشدة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرف “سويدي-دنماركي” تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد. مؤكدة أن هذا الفعل الشنيع من شأنه إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية”.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الأمر. لافتة إلى أن هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية والتمييز. مضيفة: “لا نقبل بأي شكل من الأشكال السماح لهذا العمل الاستفزازي الذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، لأن هذه جريمة كراهية. وألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي، على هذه الخلفية.

من جانبه، ندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له، بما حدث. داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة”.

وأكد الحجرف “أن سماح السلطات السويدية لقيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم”. مشددا على “موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتطرف”.

دول الخليج تندد بشدة حرق القرآن الكريم

وفي سياق ردود فعل دول الخليج، أدانت قطر و استنكرت ما وقع، مشددة على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا. واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن “إدانة و استنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم”، مؤكدة “موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش. ونبذ الكراهية والتطرف”.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لما حدث. مؤكدة أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازا خطيرا لهم. داعية “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة. ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها”.

أما منظمة التعاون الإسلامي، فاستنكرت هي الأخرى ما حدث، مؤكدة أنه عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة ويشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والتعصب وكراهية الأجانب”.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على حسابه على موقع “تويتر” على أن “مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة و استنكار من الجميع بالذات في السويد”. مردفا أن “حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة”.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذا التصرف المشين “يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم”. معبرة عن إدانتها الشديدة للحادث.

وكان اليميني المتطرف السويدي-الدانماركي راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” قد قام بحرق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت. وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز معدنية نصبتها الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

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