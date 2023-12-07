ردود فعل عربية وإفريقية قوية بسبب تهميش محرز من قبل “الكاف”

تهافتت مختلف الأندية والإعلاميين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الدولي الجزائري رياض محرز بعد إبعاده من سباق التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي. و بدرجة أقل تهميش فريق إتحاد العاصمة من قائمة أفضل نادي إفريقي.

وأثارت قائمة الكاف التي وصفت بـ “الغريبة” جدلا كبيرا والعديد من علامات الاستفهام.

وقالت صفحة “دياريو الأهلي” التي تهتم بشؤون فريق الأهلي السعودي “ليس للقارة الإفريقية إلا ملك واحد يدعى رياض محرز”.

فيما نشرت صفحة “إكسترا أهلي” صورة لرياض محرز و هو يقوم بإشارة الصمت.

كما نشرت صفحة “كينغ أف سي” التي يتابعها الملايين من عشاق كرة القدم. فيديو ملخص لرياض محرز لما كان يبدع في سماء الكرة البريطانية.

وقالت “أونز مونديال” الفرنسية “محرز غائب عن جائزة أفضل لاعب إفريقي.. لاعب منتخب الجزائر”.

كما أضاف موقع”أفريكا فوت ” الواسع الانتشار في إفريقيا “3 لاعبين في القائمة النهائية من دون محرز و بونو”.

وختم موقع القناة القطرية “بي ان سبورتس” “محرز غائب بشكل مفاجئ لكن ما يثير الدهشة أن محرز فاز بثلاثية رائعة مع مانشستر سيتي”.

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