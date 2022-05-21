ردود في سطور

إلى الأخت مونية من البويرة:

“ترفعي عن التفاهات واستثمري وقتك للارتقاء بنفسك”

لقد فهمت جيدا ما قصدته في رسالتك، ومن الواضح أنك تكابدين معاناة جراء تصرفات من حولك، ولذا فإن أول ما عليك التيقن منه أن الخير والشر لا يلتقيان أبدا، ولا تظنين أن قيمتك ككنة في ذلك البيت تكون بالرد عن مكل إساءة بإساءة، فعدم الرد هو أبلغ رد، فمن عقوبة الله لبعض الناس أن يشغلهم بالخصومات والمشاحنات،

ردود في سطور

على عكس ذلك أنت بإمكانك إعادة بناء قيمة لنفسك بالتغاضي عن بعض الأمور، ليس خوفا منهم، بل للحفاظ على السلام مع نفسك، لأن سلامة الصدور نعيمٌ من نعم الجنة، لا تتركِ أي شيء في قلبك ضد أحد، وسامحي واغفري وترفعي بابتسامة جميلة على محياك، وتميزي بقلب نظيف أينما حل أتى بالخيرات، واجعلي كل اهتمامك كيف تكوني زوجة وأم ناجحة، ولا تكوني منافسة للأخريات، وإلا ذهبت أيامك وأنت تثبتين لكل واحدة أنك أفضل منها، بينما أولادك يكبرون، وزوجك سيمل حتما، الحياة عزيزتي مجرد فرصة ولحظات تستحق أن تعيشها براح، وتذكري دوما قوله تعالى: “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”

إلى السيد رحيم من الغرب:

أسرتك مسؤوليتك.. فلا تسمح بشتاتها

أخي الفاضل، أطن أن كلاما على خطأ، ما يحصل بينكما مسؤولية حله تقع عليكما فقط، فلماذا تلجأن أنت لأهلها أو أهلك..؟ وماذا كنت تنتظر من تدخل أهلها..؟ هل سينصفونك.؟ حتما سيكونون في صف ابنتهم..؟ لهذا أخي حاول أن تعيد حساباتك فيما صدر منكما من تصرفات وأخطاء، وتحليا بالحكمة والتعقل، وفكرا في أولادكم الأربع، ولا تنسى المودة والعشرة التي جمعت بينكما، وحاول أن تسيطر على الأمور قبل أن تتسع رقعة الخلاف وتحدث كوارث أنت في غنا عنها،

ردود في سطور

وأنا متأكدة أن زوجتك ستختار حبك وبيتها ومصلحة أولادها إن شاء الله، لكن بعد أن تقيما الصلح أفهمها بالتي هي أحسن أنها كانت على خطأ، وانه مهما يكون لابد من الحفاظ على خصوصيات خلافاتكم، بارك الله لكما وأصلح أموركما لما فيه الخير إن شاء الله.