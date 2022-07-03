ردود في سطور

إلى الأخ كريم من الأغواط:

“عندما يمنحك الله بدايات جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة”

تحية جميلة أخي الفاضل، سأكون صريحة معك وأقول: أنت حقا تلعب بالنار، فما مرّ عليك ليس بالسهل، ضيعت سنين من عمرك، لكنك لم تعتبر على ما يبدو للأسف.

أخي الفاضل لابد أن أقول ذلك، فكيف تقحم نفسك في طريق تعرف عقباتها جيدا وتعرف كم هي محفوفة بالأشواك التي تغرس نفسها. دون رحمة ودون أي سابق إنذار، فلا تظلم نفسك، أعلم أن ظروفك صعبة لكن ليست أصعب من العقاب الذي فرضته عليك أخطاء الماضي، فاغتنم الفرصة التي منحك الله إياها بأن أنجاك من أشخاص أقل ما يُقال عنهم أنهم ليسوا جديرين بقربك، ومتى قررت أنت أن تنهض من جديد ستفعل بإذن الله، تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار، اثبت على طريق الصواب فقط، ولا تكرر ما حصل مع في الماضي، الحمد لله الذي منحك أما بتلك القوة وتلك الطاقة الإيجابية، أسعد قلبها وأدخل الفرحة على روحها، وذلك أقل ما يمكن منحها إياه، كفاها عذاب وحزن ودموع، فكِّر جيدا، وليكن سعيك فيما يرضي الله.. تذكر ذلك جيدا فيما يرضي الله، ففي ذلك بركة كبيرة إن شاء الله.

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إلى أم بهاء من تلمسان:

“غيري أسلوبك لتمهدي طريق النجاح لطفلك”

سيدتي أقدر جدا شعورك، فليس سهلا أن تتقبل الأم إخفاق أولادها في الدراسة بعد جهد كبير بذلته معه، لكن الأمور لا تُحل بتذكيرهم بهذا الإخفاق كلما أساؤوا التصرف، فالتربية وتدارك الأخطاء خاصة لدى الأطفال ن أن تتقبل أما إخفاق أولادها في الدرا تحتاج إلى أيضا التغافل والتغاضي عن الكثير من الأخطاء والزلات والتركيز على الإيجابيات، وذلك بتبنِّي لغة التشجيع والترغيب، مما يمنح الأبناء فرصة التراجع والمراجعة والإصلاح، إن ممارسةُ التغافلِ تُقَلِّلُ من انتقاداتنا لأبنائنا، لأن كثرةَ تعليقاتِنا على تصرفاتهم تُضْعِفُ ثقتَهم بأنفسهم، كما تجعلُهم يتجنبون مجالستَنا والتحدثَ إلينا، ويصابون بالعزوفِ عن ممارسة الجديد مخافة المشاحنات والتعليقات السلبية، لذا حاولي تغيير أسلوبك وبإذن الله الأعوام المقبلة ستكون حافلة بالنجاحات والتفوقات.