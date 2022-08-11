ردود في سطور:

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إلى كاميليا من العاصمة: “عنادك سلاح ذو حدين فلا تخرجي من الحياة صفر اليدين”.

ينتهي عناد أي زوجة بمجرد أن يكون لها أبناء تخاف على مستقبلهم من الشتات والضياع، هذا ما يدفعك أختاه أن تحسبي ألف حساب لأي خطوة قد تقدمين عليها فتندمي ندما شديدا.

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لم تحيي بذات القدر الذي كنت تريدين أن تحيي به مع زوجك، حيث أن نفسك تاقت أَيُما توق إلى الرأفة والحنان بعد الحرمان الذي عشته جراء طلاق والدتك من والدك، أتراك تريدين لأبنائك أن يحيوا نفس الشعور؟ هو العقل الذي وحده سيكفل لك أن تعيدي حساباتك وتخمني في مصير من ترين الحياة من خلال عينيهم ، فلن يكون بإمكانك ضرهم وإلحاق الأذى بهم. عودي إلى جادة الصواب ، تيقني من أن الطلاق الذي تريدين أن تنهي به ماساتك إلى جانب زوجك. لن يكون الفيصل في حياتك، لأنتك بذلك ستفتحين أبوابا لا حصر لها من الهموم والمشاكل.عنادك اليوم قد تنجر عنه خيبات وخيمة فلا تتهوري.

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إلى إسماعيل من وهران: “لا تقحم نفسك في مهاترات لن تجني منها سوى التيهان”.

مشاكل لا حصر لها بين أختك وزوجتك، سيكون لها باع طويل ولن يكون لها نهاية وستقف أخي موقف العاجز عن تسوية النزاعات ورأب أي صدع قد يصيب علاقتك بأمك التي من المؤكد أنها تقف اليوم مذهولة لما يحدث.

حاول أن تمسك العصا من الوسط وأن لا تغلب الحق لأي جهة، إبق على المودة التي بينك وبين أختك التي لا سند لها بعد وفاة والدك إلا أنت، وأدم المعروف مع زوجة لا تريد أن يشاركها فيك أحد. هي الحياة التي تتطلب منا أن نتخذ بعض التدابير التي لن تزيدنا إلا راحة وإطمئنانا.