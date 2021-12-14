ردود في سطور:

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إلى يوسف من العاصمة “لا تستجدي عطف الناس وقف من جديد على رجليك”

من المؤلم أن يمرّ عليك المرّ وأنت بمفردك، ولعل الأمرّ أنك لم تجد حتى أهلك والمقربين منك ليساندوك في محنتك، وعلى هذا الأساس أنصحك بأن تقف من جديد ولمفردك على رجليك وأن لا تنتظر عطف الناس، فلكل منهم همّ يحياه، ولكل منهم إنشغالاتهم، ويكفيك أن لك يقينا بالله يمكنك من أن تكون أفضل وأحسن بعد إبتلاء صبرت وإصطبرت عليه.

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إلى ياسمين من الونزة: “توقّعي الأسوأ ولا تتفاجئي من أيّ جديد”

أختاه، أظنّ أنّ ما مرّ بك ليس بالهين، والدليل، أنك تمكنت من لملمة أشلائك وتقبلت مسألة طلاقك ممن توسّمت فيه الخير الكثير، يبقى عليك الآن أن تتوقعي الأسوأ من أهل طليقك الذين لم يقفوا إلى جانبك، كما أنهم لم يحاولوا ولا مرة راب الصدع الذي كانوا هم السبب فيه بينك وبين من لم يجد خيارا سوى أن يتركك ويعيد بناء حياته. هو قدرك، لكنّ من المؤكّد أن فيه بإذن الله خير.