ردود في سطور

إلى السيد عبد الحق من الجلفة:

“حاول ولا تيأس والزمن كفيل بأن يجعل أولادك يقدرون مجهوداتك”

إن الله يعلم أنك رضيت في وقت لم يكن الرضا سهل عليك هم فلذات كبدك، ولابد أن تحارب لأجلهم لأنك ستُسأل عنهم أمام الله عزّ وجل لا تيأس ولا تسمح لغطرستها وجهلها بأن يبعدونك عنهم

أو تمتنع عن زيارتهم، فهنا عدة سبل قانونية لذلك وتُجنب نفسك الخطر، أنت إنسان طيب والطيبون كلما أرادوا أن يصبحوا سيئين فشلوا، لان بداخلهم بذرة صغيرة تسمى الضمير، الذي يمنعهم من إيذاء من حولهم، مثل طليقتك التي ربطتك بها الحياة في فترة ما والدين الحنيف أوصانا أن لا ننسى الفضل بيننا،

ردود في سطور

ومن جهة أخرى الحياة أمامك ويجب أن تفكر بجيدة لأن تؤسس لحياة أخرى خالية من المكدرات والمنغصات بإذن الله تأكد أن الله سيجازيك خيرا ويعوضك ويريح بالك.

إلى محمد من النعامة:

“توكل على الله.. ولابد لامك أن تفرح لفرحك”

أخي، طلبك معقول جدا إن أول ما أنصحك به هو أن تستخير الله في أمرك، ثم صارح والدتك وأنا متيقنة إن شاء الله أنها ستفرح لقرارك وستدعو لك بالخير، زد على ذلك أنت في سن لابد لك من الارتباط على سنة الله ورسوله، خاصة وأنه كما ذكرت ظروفك كلها مهيأة لإتمام هذا المشروع،

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