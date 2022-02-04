ردود في سطور

إلى ياسر من المسيلة: لا تحكم على الناس من المظاهر

لا يجب أن تحكم على الناس من خلال المظاهر، لان أحوال الدنيا والمفارقات التي فيها تجعلنا مطالبين بإمعان التفكير والتمحيص خاصة إذا كان الأمر متعلقا بعلاقاتك مع الزملاء والزميلات في العمل.

إمنح كل من حولك ممن يستحقون فرصة أن يظهروا ويبينوا لك أحسن ما لديهم وإن وجدت أن بهم من العيوب ما لا ينفعك فلتعتزلهم ولتمضي بحثا عن صداقة تنفعك وتريحك.

إلى ملك من تبسة: لا تتحسري على الماضي

ردود في سطور

المستقبل أمامك ولست مطالبة إلا بالتأمل وإنتظار من يجبر بخاطرك. زوج محترم سيكون بوسعه أن يمحي اثار الطلاق التي عصفت بحياتك. أنت الأن في فترة نقاهة نفسية،وما عليك فيها إلا الصبر والتحامل على الذات حتى يأتي الفرج. ما مضى فات ولن يعود هيهات فكوني مستقلة بأفكار إيجابية ستأتي عليك بالكثير.

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