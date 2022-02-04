ردود في سطور
ردود في سطور
إلى ياسر من المسيلة: لا تحكم على الناس من المظاهر
لا يجب أن تحكم على الناس من خلال المظاهر، لان أحوال الدنيا والمفارقات التي فيها تجعلنا مطالبين بإمعان التفكير والتمحيص خاصة إذا كان الأمر متعلقا بعلاقاتك مع الزملاء والزميلات في العمل.
إمنح كل من حولك ممن يستحقون فرصة أن يظهروا ويبينوا لك أحسن ما لديهم وإن وجدت أن بهم من العيوب ما لا ينفعك فلتعتزلهم ولتمضي بحثا عن صداقة تنفعك وتريحك.
إلى ملك من تبسة: لا تتحسري على الماضي
ردود في سطور
المستقبل أمامك ولست مطالبة إلا بالتأمل وإنتظار من يجبر بخاطرك. زوج محترم سيكون بوسعه أن يمحي اثار الطلاق التي عصفت بحياتك. أنت الأن في فترة نقاهة نفسية،وما عليك فيها إلا الصبر والتحامل على الذات حتى يأتي الفرج. ما مضى فات ولن يعود هيهات فكوني مستقلة بأفكار إيجابية ستأتي عليك بالكثير.
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أشعر بالضياع والسبب نقص الثقة بنفسي
سيدتي أنا بحاجة ماسة للرد على رسالتي، لأنني على وشك أن أخسر عملي بسبب قلة التركيز الذي يقودني للفشل دائما، فانا فتاة على الرغم من أنني متحصلة على شهادة عليا،
ولدي تكوينات عديدة، تحصلت مؤخرا على منصب عمل، لكنني أفقد الثقة في النفس، وأتوقع الفشل فيه مسبقا، وفعلا منذ أو يوم لي وكلما أوكلت لي مهمة أخطأ فيها، ما جعل الآخرين لا يحبون التعامل معي، علما أن هذا أول منصب عمل لي بعد تخرجي من الجامعة، وأعلم أنني إن طُردت منه فسوف أفشل في الحصول على آخر.
سيدتي. أنا أعيش صراعا داخليا وأشعر بالانهيار، أرى نفسي على عتبة النهاية وأنا لم أبدأ حياتي بعد، ساعدوني من فضلكم، فلا أريد الضياع.
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