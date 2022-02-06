ردود في سطور

إلى الأخت سماح من العاصمة:

“السعادة في القلب السليم”

حبيبتي قرأت انشغالك وأحسست بحجم المعاناة التي تكابدينها من أفعال من حولك، أولا اعلمي أن الخير والشر لا يلتقيان أبدا، ثم اسمحي لي إن قلت أنت مخطئة إن ظننت أنك سوف تحافظين على قدرك وقيمتك بالرد على كل مشاحنة، فأحيانا عدم الرد هو أحسن رد، فمن عقوبة الله لبعض الناس أن يشغلهم بالخصومات والمشاحنات، على عكس ذلك أنت بإمكانك إعادة بناء قيمة لنفسك بالتغاضي عن بعض الأمور، ليس خوفا منهم، بل للحفاظ على السكينة والسلام مع نفسك.

ردود في سطور

لا تتركِ أي شيء في قلبك ضد أحد، دعي الخلق للخالق، وسامحي واغفري وتجاهلي وأحسني الظن، ترفعي بابتسامة جميلة على محياك، وتميزي بقلب نظيف أينما حل أتى بالخيرات، ونفس سموحة تنثر المسرات، واثبتي ذاتك بحب لزوجك ونجاحك في تربية أبنائك، والأثر الطيب الذي تتركينه في غيرك بالكلمة الحسنة لا السيئة، فالحياة عزيزتي مجرد فرصة ولحظات تستحق أن تعيشها براح، وتذكري دوما قوله تعالى: “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”

إلى إيمان من الوسط

“لا تقابلي الإساءة بالإساءة.. وأطلب معونة أمك”

مرحبا بك عزيزتي، وتأكدي أننا سنكون دوما في خدمتك، لقد تأسفت كثيرا لما قرأته في رسالتك، أريد أن أسألك وأتمنى أن تراسلني ثانية، أين والديك في كل ما يحدث بينك وبين أختك؟ فهذا استغلال واضح منها، فكونك أصغر منها لا يعني أبدا أن تتسيد عليك وتشغلك عن دراستك، ومستقبلك، أي نعم أنت واجبك عليك احترامها وودها فهي أختك الكبرى، ولكن هي الأخرى مطالبة بنفس المعاملة، لكن لا يجب أن تسول لها نفسها بأذيتك قولا وفعلا، أما نصيحتي لك فهي أن تقحمي أمك في الموضوع، وتتدخل بسرعة لوضع النقاط على الأحرف في المنزل، ليلزم الكل حدوده. وفقك الله واهتمي كثيرا بأخلاقك، وبدارستك عزيزتي.

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