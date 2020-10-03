ردود في سطور..

إلى وردة من جيجل:

هوّني عليك سيدتي، فالطلاق ليس نهاية العالم، كما أن زوجك سيندم لا محالة على ظلمه وتعنته وغطرسته، لقد انتهى عمر مشوار حياتكما معا، ولم يعد هناك ما يربطكما، فلتلتفتي إلى مستقبل مشرق ومزهر، ولا تثقلي كاهلك بالهموم والمنغصات التي لن تجديك نفعا.

إلى رضوان من بجاية:

لست وحيدا ما دام الله معك، ولتدرك أنه مهما طال الكرب والشدّة، فجزاءك عند الله كبير.. هوّن عليك ولا تكترث لأقوال الناس.

فليس كل من يتكلم عنك سيشوّه سمعتك، فلدى الأسوياء من الناس عقل يحتكمون إليه ويميّزون به الصحيح من الخطأ.

إلى وداد من تلمسان:

أقسى ما يمكن للمرء أن يمارسه على نفسه، أن يعاتبها على تفريط منه في حقها، لقد فعلت الكثير من أجل أن تحيا سعيدا مكتفيا، إلا أن ما مررت به من مشاكل وهموم حال دون أن تحقق ولو القليل منها، هوّن عليك وانتظر غدا أجمل يحمل لك سعادة لا تضاهيها سعادة.

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