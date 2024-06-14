رديف “السياربي” بطلا بعد منافسة قوية مع المولودية

خطفت تشكيلة رديف شباب بلوزداد، لقب البطولة، لذات الفئة، بعد منافسة شرسة طيلة الموسم الجاري، مع نظيرتها من مولودية الجزائر.

واستمر “السوسبانس” بين الجارين إلى غاية الجولة الـ 30 والأخيرة، من الموسم الجاري، والتي لعبت صبيحة اليوم الجمعة.

وعاد “أبناء لعقيبة” بانتصار كبير من بشار، أمام شبيبة الساورة، استقر على نتيجة 1-4. بينما فاز العميد، بهدف من دون مقابل، على الضيف مولودية وهران.

وتقاسم بذلك الشباب والمولودية صدارة ترتيب بطولة الرديف. برصيد 67 لكل منهما، وعاد اللقب للأول بفضل اللقاءات المباشرة، بعدما فاز ذهاب بنتيجة 3-1، بينما فاز العميد إياب بنتيجة 3-2.