رديف مولودية الجزائر يتوج بالكأس على حساب شباب بلوزداد

توج فريق مولودية الجزائر بنهائي كأس الرابطة بعد الفوز أمام الغريم شباب بلوزداد في النهائي الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وتعادل فريق مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، أمام “السياربي” في المباراة بهدف مقابل هدف، قبل أن يحسم الأمور بعد تنشيط ركلات الترجيح.

كما انتهت ركلات الترجيح لصالح “العميد” بـ 6 مقابل 5، لتسحم الأمور لصالح القائد بن شلول و رفقائه.

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