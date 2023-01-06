رديف مولودية الجزائر يفوز بوديته أمام منتخب الموزمبيق

فاز رديف فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، بالمباراة الودية التحضيرية التي جمعته بالمنتخب المحلي للموزمبيق.

وجرت هذه المواجهة الودية التحضيرية بملعب “مبروكي سالم” بالرويبة، وانتهت لصالح رديف العميد بنتيجة (3-1).

كما افتتح باب التسجيل لصالح رديف المولودية اللاعب بن حوة، أن يعمق الفارق الثنائي قاسم، ومباوما.

وتدخل هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب المحلي للموزمبيق، استعدادا لمنافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”.