رديف مولودية الجزائر يواجه اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الرابطة

أجريت أمس الخميس قرعة الدور النصف النهائي لكأس الرابطة الخاصة بصنف الرديف، والتي أسفرت عن مواجهات نارية.

ونشرت الرابطة المحترفة، نتائج هذه القرعة، أين كشفت بان المواجهة الاولى ستجمع بين رديف مولودية الجزائر، ونظرائهم من اتحاد العاصمة.

كما لا تقل المباراة الثانية من هذا الدور، إثارة وحماس، كونها ستجمع رديف شباب بلوزداد، بالضيف رديف شباب قسنطينة.

واوضحت الرابطة المحترفة بأنه تم تحديد موعد خوض مباريات هذا الدور من كأس الرابطة يوم 23 ماي الجاري في ملاعب محايدة.