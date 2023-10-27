ردًا على التشكيك الأمريكي.. صحة غزة تنشر قائمة تفصيلية بأسماء الشهداء

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الخميس، تقريرًا تضمن “أسماء الشهداء” الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ردًا على تشكيك واشنطن وتل أبيب.

وحمل التقرير عنوان: “تقرير تفصيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر 2023”.

وعقد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، قبل نشر التقرير، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عزم الوزارة “إعلان أسماء الشهداء ردًا على التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب”.

وقال القدرة: “نرفض تشكيك الإدارة الأميركية بالأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى”.

وشكك الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة. لكنه أقر بأن الضربات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتضم “قائمة الشهداء” التي وردت في تقرير وزارة الصحة، أسماء 6747 شهيدًا بينهم 2665 طفلًا، بينما لا تشمل 281 شهيدًا مجهولين الهوية.

وقالت الوزارة إن تقريرها المكون من 212 صفحة “يرصد أعداد الشهداء الذين ارتقوا في الفترة الممتدة من 7 ـ 26 أكتوبر.

كما يحتوي على ملخص بأعداد الشهداء مصنفة إلى ذكور وإناث وبالغين وأطفال بالإضافة إلى مخطط بياني يرصد أعداد الشهداء في كل يوم.

كما يحوي التقرير سجلًا كاملًا للشهداء شاملًا الاسم ورقم الهوية والعمر والجنس. وسجلًا خاصًا بأسماء الأطفال الذين طالتهم آلة الدمار الوحشية للجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان المشار إليها.

وحسبالتقرير فإن “إجمالي عدد الشهداء 7028 شهيدًا منهم 2913 طفلًا و4115 من البالغين”.

كما أن الأسماء المنشورة “لا تشمل المفقودين تحت الأنقاض. وكذلك الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات. والذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم”.

وعليه فإن العدد الفعلي للشهداء أعلى بمئات من العدد المرصود. ووفق التقرير فإن “عدد الشهداء يوميًا يتراوح بين 180 إلى 756 شهيدًا”.

تقرير نهائي باسماء الشهداء