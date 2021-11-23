ردّا على التأويلات المصرية.. الفيفا تنفي شائعات إجراء لقاء واحد فقط للتأهل إلى المونديال

إلتزم الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى حد الأن بعد ثلاثة أيام من إعلان وكالة “رويترز” عن خبر غير مؤكد بشأن المباراة الفاصلة.

ويبدو أن “الصمت” علامة رضا الرئيس أنفينيتنو والمسؤولين عن كرة القدم في العالم، والإبقاء على القانون الأساسي في دستور الفيفا.

وهو لعب المباريات الفاصلة للمونديال ذهابا وإيابا كما هو معمول به دوليا، أن اصحاب المراتب الأولى يلعبون خارج القواعد أول مباراة وإستضافة الإياب تكون داخل القواعد.

وكان الإعلامي عبر وكالة رويترز، قد خرج بإشاعة مفادها أن الفيفا رسّمت لعب المباراة “في بلد محايد”.

كما عنون تقريره بـ “مواجهات الملحق بتصفيات المونديال من مباراة واحدة”.

وقال إن الفيفا أعلنت عن ذلك، رغم أن الإتحاد لم يعلن عن ذلك، كما يبدو أن الخبر مصادره غير موثوقة.

يذكر، أن الإعلام المصري شنّ حربا نفسية ضد الجزائر والمغرب والمنتخبات التي تحتل المرتبة الأولى. خاصة وأن مقر الكاف متواجد كذلك في أرض الفراعنة.