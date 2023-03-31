قناة النهار رد بيونة حول الحوار الذي أحدث جدلا في وسائل التواصل الإجتماعي. بقلم النهار أونلاين نشر في 31 مارس 2023 - 14:59 شارك غرِّد أرسل 272 0 شاهد كيف ردت الفنانة القديرة بيونة حول الحوار الذي أحدث جدلا في وسائل التواصل الإجتماعي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1PhDs برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "ليلى توشي "توحشت المسرح ولكان مانلعبش على الخشبة نلعب في الشارع قناة النهار 31 مارس فرقة تيكوباوين: عندنا ألبوم جديد فيه أربعة كليبات واجدين بعنوان "دافلست" قناة النهار 28 مارس عملية البحث عن الطفل محمد متواصلة بعد اختفائه بدوار غنامة - تيسمسيلت قناة النهار 25 مارس غرداية : افتتاح أسواق توفر المواد الأساسية واسعة الإستهلاك بأسعار الجملة قناة النهار 17 مارس سيدي موسى: الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي قبل مواجهة النيجر قناة النهار 19 مارس "الوزير الأول :"نتعهد بحل الإشكاليات الخاصة بالفلاحين خلال الشهرين القادمين قناة النهار 16 مارس رجال صدقوا : عكرمة بن أبي جهل قناة النهار 30 مارس غليزان / صاحب قصابة يبادر بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء أيام قبيل شهر رمضان قناة النهار 11 مارس وزارة الري / مراسم تسليم وإستلام المهام بين طه دربال و لخضر رخروخ قناة النهار 18 مارس هكذا كانت الأجواء بعد نهاية لقاء الخضر أمام النيجر قناة النهار 28 مارس