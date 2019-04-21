رد جريء من زوج أنغام بعد استفزازه بسنها ومقارنتها بوالدته

في خطوة جريئة وغير متوقعة، رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، أنه يحب أن تحتويه زوجته أنغام، ولا يجد أي مشكلة في أن يكون هناك فرق في العمر بينه وبينها.

وقد جاء تعليقه هذا، في بث مباشر مع متابعيه على الانستغرام، بعد محاولات استفزازه المتكررة بسن زوجته أنغام ومقارنتها بوالدته.

وقال أحمد إبراهيم أنه لا يشعر بالضيق، من التعليقات التي تكتب عن فارق السن بينه وبين زوجته أنغام.

مشيرا إلى أن الفرق بينهما 11 عاما، ولا يغضب عندما يكتب له البعض: “ديه زي أمك” و”فيه حد يقعد مع واحدة زي أمه”.

كما أكد أحمد إبراهيم على أن فارق السن بينه وبين زوجته أنغام، لا يقف أمام حبهما بل العكس ربما لو كان أكبر منها لم يكن انجذب إليها من الأساس.

مؤكدا على أن زواجهما أمر كتبه الله، مثلما كتب الله عليه أن يتزوج زوجته الأولى ياسمين عيسى.

حيث كشف الموزع أحمد إبراهيم، أن حتى زوجته الأولى ياسمين عيسى كانت تكبره بعامين،

مضيفا في نفس الوقت، أن طفليه يعيشان معه ومع والدته، وأن زوجته السابقة مرحب بها في أي وقت ترغب فيه بالعودة إليه.